Handball-Regionalliga TV Korschenbroich empfängt den Tabellenführer

Nach der letzten Saison verlor Bonn zwar ein paar Spieler, konnte dies jedoch mit der Verpflichtung von starken jüngeren Akteuren wieder auffangen. „Die Bonner sind eine seit Jahren gewachsene Mannschaft, die nicht ohne Grund ganz oben in der Tabelle steht. Von vielen sind sie vielleicht dort nicht erwartet worden, aber sie spielen bereits seit Jahren einen sehr attraktiven Handball", betont TVK-Trainer Dirk Wolf. „Wir haben zwar noch die eine oder andere kleinere Baustelle, sind aber auch selbstbewusst genug zu sagen, wir wollen unsere Heimserie weiter ausbauen." Dafür müssen beide Mannschaftsteile von der ersten Sekunde an absolut auf der Höhe sein. Die Angriffsaktionen waren zuletzt bereits mehr als passabel, dennoch gilt es keinen Deut nachzulassen. Insbesondere bei den Abschlüssen ist höchste Konzentration gefragt, denn in René Krouß haben die Bonner einen Torhüter in ihren Reihen, der ein Spiel auch mal entscheidet. Nach seinem Abitur wurde er in der Jugendakademie des VfL Gummersbach ausgebildet, wo ihn der ehemalige Nationaltorhüter Carsten Lichtlein unter seinen Fittichen hatte.