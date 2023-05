Handball-Regionalliga TV Korschenbroich dreht Spiel gegen Dinslaken

Insbesondere in der Deckung rührten die Gäste nun Beton an. Der Mittelblock mit Philip Schneider, Maximilian Eugler, Henrik Ingenpaß und Steffen Brinkhues ließ im Zusammenspiel mit dem Torhüter bis zur Pause keinen Gegentreffer mehr zu. So drehten die Korschenbroicher die Partie und gingen mit einer 16:13-Führung in die Pause. Nach dem Wechsel ein ähnliches Bild, nur für Schoolmeesters hütete Felix Krüger nun das Tor der Gäste und führte sich mit drei Paraden gleich glänzend ein, so dass der TVK den Vorsprung auf 19:13 erhöhte. Fortan waren sie das dominierende Team und gerieten zu keinem Zeitpunkt mehr in Gefahr.