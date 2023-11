Handball-Regionalliga TV Korschenbroich braucht dringend einen Erfolg

Doch so verlockend diese Daten aus TVK-Sicht auch sind, ist Vorsicht geboten, denn die Partie ist auch ein Verfolgerduell zweier Tabellennachbarn. „Essen ist wie eine Wundertüte, weil man nie weiß, mit welchem Kader angetreten wird“, so der Korschenbroicher Trainer Dirk Wolf. Einige Spieler dieses Teams zählen zum Perspektivteam der Esser Zweitligatruppe, trainieren dort auch mit und hatten schon den einen oder anderen Einsatz. Weitere Akteure spielen auch in der A-Jugend-Bundesliga, die dann bei einer zeitgleichen Ansetzung der zweiten Mannschaft fehlen. So oder so, es wird eine schwierige Aufgabe gegen eine junge, technisch sehr gut geschulte und schnelle Mannschaft. Erschwerend kommt noch hinzu, das die Vorbereitungen auf dieses Spiel für die Hausherren alles andere als optimal gelaufen. Die beiden Leistungsträger Henrik Schiffmann und Mats Lauf konnten im Laufe der Woche nur leichte Laufübungen absolvieren, auch Steffen Brinkhues und Nicolai Zidorn mussten pausieren. Doch damit noch nicht genug, es gibt zudem eine Reihe angeschlagener Spieler wie zum Beispiel Marcus Neven, der bereits in Aachen passen musste. „Wir werden sehen, welche Spieler wir am Samstag zur Verfügung haben. Natürlich wird der eine oder andere nur schwer zu ersetzen sein, dann müssen eben andere dafür in die Bresche springen“, fordert Wolf.