Handball-Regionalliga TVK bleibt dem Spitzenreiter auf den Fersen

Zu Beginn der zweiten Hälfte erzielte der TVK nämlich zwei schnelle Tore zum 17:17. Allerdings dauerte es danach noch bis zur 39. Minute, ehe die Gäste durch Wolf erstmals die Führung übernahmen. Bis zur 52. Minute bauten sie diesen Vorsprung vorentscheidend auf 33:26 aus. „Die zweite Halbzeit zeigte ein komplett anderes Bild“, so Lansen: „In der Abwehr agierten wir deutlich aggressiver und hatten somit auch besseren Zugriff. Zwar lieferte Mika im Tor zunächst eine eher mäßige Vorstellung ab, wusste sich aber immer mehr zu steigern. Stark waren auch Nicolai Zidorn und Henrik Schiffmann auf den beiden Halbpositionen im Rückraum. Sie schafften auch immer wieder Freiräume für Mats Wolf, der diese entweder selber nutzte oder die Kreisläufer in Szene setzte. Alles in allem bin ich sehr stolz auf die Mannschaft. Es ist schon unglaublich, was sie bisher in dieser Sasion geleistet hat. Wenn wir am Ende mit vier Minuspunkten Zweiter werden, haben wir uns nichts vorzuwerfen, dann war Ratingen in den Spielen gegen uns eben den kleinen Tick besser.“