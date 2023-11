Handball-Regionalliga TV Korschenbroich beweist bei BHC-Reserve längeren Atem

In den ersten Minuten waren die Oberbergischen das etwas wachere Team, sie lagen stets ganz knapp vorne. Das lag wohl auch daran, dass die Gäste sich zwar gute Chancen erspielten, die aber nicht immer zu nutzen wussten. Außerdem hatten sie immer wieder Probleme mit Cornelius Mucha, dem halblinken Rückraumspieler des BHC. „Der Junge ist gerade erst einmal 18 Jahre alt und bis jetzt das Beste, was ich auf dieser Position in der Regionalliga gesehen habe“, so der Korschenbroicher Trainer Dirk Wolf. Dann gelang es den Hausherren erstmalig, mit drei Toren einen etwas größeren Vorsprung zu erzielen, doch der TVK ließ nicht lange auf eine Antwort warten. So war es Mannschaftskapitän David Klinnert vorbehalten, mit dem 11:10 die erste Führung für seine Farben zu erzielen.