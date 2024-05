Handball TV Korschenbroich bei DM-Endrunde stark vertreten

„Bei so einem Handball-Highlight das Vertrauen des Verbandes zu bekommen, unterstreicht welch hervorragende Leistungen alle in dieser Saison gezeigt haben“, sagte Tobias Hintzen, Handball-Abteilungsleiter des TVK. Für das erste Halbfinale zwischen Gastgeber Buxtehuder SV und dem HC Leipzig waren Eelco und Robin Schmitz angesetzt. Sie leiteten eine packende Partie, die sogar in die Verlängerung ging. Mit 39:38 setzte sich der BSV durch. Beim zweiten Halbfinale pfiffen die Büschgens-Schwestern Janica und Kimberley, die 2022 bereits das Spiel um Platz drei beim Final Four um die Deutsche A-Jugend-Meisterschaft in Leverkusen geleitet hatten. Am Ende setzte sich der Frankfurter HC mit 41:31 klar gegen den SV Salamander Kornwestheim durch. Im Spiel um Platz drei waren wieder die beiden Schiedsrichterinnen an der Reihe und sahen einen klaren 42:37-Erfolg des SV Salamander Kornwestheim gegen Leipzig. Für das Endspiel erhielten Eelco und Robin Schmitz die Nominierung. Darin holte Frankfurt den Titel durch einen 26:24-Erfolg über Buxtehude.