Handball-Regionalliga Korschenbroich reist zu Überraschungsteam

Aber für den TVK gilt es zunächst, die eigenen Hausaufgaben zu erledigen, am Samstag in Langenfeld. Die Gastgeber sind neben dem OSC Rheinhausen so etwas wie die Überraschung der Saison, kämpften sie in der vergangenen Spielzeit doch noch lange um den Klassenerhalt. Momentan rangieren sie mit 19:19 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz. Es gilt also einmal mehr, den Gegner nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, allerdings braucht der TVK auch nicht vor Ehrfurchst erstarren. Zwar ließen die Hausherren mit einem 31:31 am vergangenen Wochenende in Remscheid aufhorchen, sie haben aus den letzten fünf Begegnungen aber auch lediglich noch ein weiteres Unentschieden verbuchen können.