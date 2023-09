Handball-Regionalliga TV Korschenbroich auf dem Weg zu alter Stärke

In einer ausgeglichen Anfangsphase konnten die Hausherren zweimal mit 4:3 und 5:4 in Führung, mehr ließ der TVK an diesem Tag nicht zu. Anfangs waren es Regisseur Mats Wolf und der stark aufgelegte halblinke Rückraumspieler Nicolai Zidorn, die für die Gäste trafen. Ab dem Zwischenstand von 5:5 übernahm Korschenbroich dann das Kommando und konnte sich erstmals mit drei Toren absetzen. Zwar kämpften sich die Olympischen immer wieder heran, aber zum Ausgleichstreffer reichte es nicht mehr. Hüben wie drüben wurden die meisten Treffer per Tempogegenstoß oder schnelles Umschaltspiel erzielt. „Insgesamt war es schon eine starke Angriffsleistung, obwohl wir die eine oder andere Chance noch haben liegenlassen", so Klaus Weyerbrock, Sportlicher Leiter des TVK. „Die Abwehr ließ jedoch noch einige Wünsche offen und daran gilt es zu arbeiten. Trotz der Vielzahl an Gegentoren hatten wie in Torhüter Mika Schoolmeesters einen sehr sicheren Rückhalt."