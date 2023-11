Handball-Regionalliga TV Korschenbroich ärgert sich über Spielansetzung

Etwas Gutes könnte es dann doch noch haben, denn bei einem Sieg wäre der TVK zumindest für einen Tag Tabellenführer. Das allerdings wird man keinesfalls im Vorbeigehen erreichen. Die Oberbergischen stellen ein Team mit zum Teil sehr erfahrenen Spielern und jungen Talenten, die enorm auf das Tempo drücken. Zudem ist es nie ganz klar, mit welchem Kader die Hausherren antreten werden, da immer wieder Spieler aus der Erstligamannschaft auflaufen, so zumindest war es in den jüngsten drei Partien. Desweiteren stellen die Bergischen noch eine sehr stabile und kompakte Abwehr. „Für uns wird es wichtig sein, in der Deckung einen guten Job zu machen und sie weiter zu stabilisieren. Das Tempospiel des BHC können wir dann vermeiden, wenn wir im Angriff selber möglichst wenig Fehler machen, was zuletzt sehr gut gelungen ist“, so Wolf.