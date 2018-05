Lokalsport: TuS rutscht auf den Relegationsplatz ab

Rhein-Kreis Bezirksliga: Den Grevenbroichern droht erstmals der Abstieg in die Kreisliga A. Auch Zons verliert.

Am 32. Bezirksliga-Spieltag verpasst der TuS Grevenbroich im Abstiegskampf der Gruppe 4 einen Heimsieg und steht auf dem Relegationsplatz. Dort bleibt nach einer Auswärtspleite in der Gruppe 1 auch der FC Zons. Kaarst macht den Klassenverbleib perfekt.

Gruppe 4: TuS Grevenbroich - SSV Strümp 2:2 (1:2). Erstmals in seiner langen und erfolgreichen Vereinsgeschichte droht dem TuS Grevenbroich der Gang in die Kreisliga A. Nach dem Remis gegen Strümp rutschen die Schlossstädter auf den Relegationsplatz ab, weil der VfL Willich gleichzeitig überraschend mit 4:0 gegen den Rheydter SV gewann. "Ich kann der Mannschaft eigentlich nichts vorwerfen", sagte Trainer Lars Faßbender, dessen Elf gegen einen 0:2-Rückstand nach Gegentreffern von Dominik Blömer (20.) und Nick Marbach (41.) anrannte. Luca Wünsche (44.) und Dani Dominguez (60.) glichen aus. "Wir kommen nach dem 0:2 wieder und waren klar die bessere Mannschaft. Die Einstellung hat gestimmt", fand Faßbender, der den erneuten hohen Willicher Sieg gegen ein Spitzenteam (vor zwei Wochen schlug Willich Victoria Mennrath mit 5:1) kritisch sah: "Es ist schon sehr krass, wie die Mönchengladbacher Vereine auf einmal gegeneinander spielen." Der TuS ist nun punktgleich mit dem VfL und hat in St. Tönis und gegen Mennrath noch zwei Hochkaräter vor der Brust. Faßbender ist realistisch: "Wir haben es jetzt nicht mehr in der eigenen Hand und im Moment die schlechteren Karten."