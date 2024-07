Die Aufsteiger: TuS Reuschenberg Nach 22 Jahren zurück in der Kreisliga A

Der Erfolgscoach wird in der Kreisliga A jedoch nicht mehr an der Seitenlinie stehen. Bereits vor Saisonende erklärte er aus privaten Gründen seinen Abschied. Sein Nachfolger ist ein bekanntes Gesicht im Kreis Grevenbroich/Neuss. Der 71-jährige Peter Vogel übernimmt den Aufsteiger zur neuen Saison. In den 1980er-Jahren war er bereits Coach in Reuschenberg, wodurch der Kontakt entstand. „Einige aus unserem Vorstand haben damals schon unter Peter Vogel in Reuschenberg gespielt. Da wir einen erfahrenen Trainer haben wollte, fiel unser Auge schnell auf Peter“, erklärt Ott. Nachdem die Reuschenberger die Trainerposition in den vergangenen Jahren mit internen Optionen besetzt hat, wollte der Verein zur neuen Saison einen externen Coach an Bord ziehen. „Peter Vogel hat einen großen Fußballverstand und ist trotz seines Alters noch topfit, sodass er unserem jungen Kader auch am Ball noch zeigen kann, wie es geht. Dadurch, dass ein externer Trainer übernimmt, haben wir wieder einen neuen Blickwinkel auf das Team, so dass wir uns bestmöglich entwickeln können. Wir sind sehr froh, dass er zugesagt hat“, betont Ott.