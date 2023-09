2. Handball-Bundesliga TuS N-Lübbecke eine Nummer zu groß für junge Dormagener

Nach dem Seitenwechsel dann die entscheidende Phase der Partie, in der der überragende TuS-Neuzugang Fynn Hangstein, zuvor beim ThSV Eisenach zwei Jahre der beste Schütze der Liga, die rapide steigende Fehlerzahl der Gastgeber gnadenlos bestrafte. Nachdem er das 13:9 für sein Team erzielt hatte, musste Dormagens Finn Schroven mit zwei Minuten vom Feld und plötzlich ging gar nichts mehr. „Wir haben über 52 Minuten richtig gut gespielt, aber acht Minuten so schlecht, wie es nur geht“, beschrieb es Matthias Flohr hinterher. Die Nettelstedter mussten einfach nur auf überhastete Aktionen des TSV warten, um dann blitzschnell umzuschalten. Drei Treffer in Folge von Hangstein zum 16:9 (33.) ins verwaiste Tor zogen den Dormagenern sichtlich den Zahn. Als Tom Skroblien nach einer Juzbasic-Parade per Nachwurf zum 19:10 (39.) traf, drohte sogar eine heftige Abreibung. Doch in einer Auszeit, die vielleicht ein bisschen früher hätte kommen können, drehte Matthias Flohr offenbar an den richtigen Stellschrauben.