Fußball-Kreisliga A TuS Hackenbroich vor Lokalduell

Derby in Hackenbroich Der TuS Hackenbroich empfängt am Sonntag (15 Uhr) den FC Zons zum Auftakt der Derbywochen. Während die Zonser eine relativ entspannte Saison spielen, steckt Hackenbroich mittendrin im Abstiegskampf. Gegen den TuS Grevenbroich (0:1) kassierte Hackenbroich nicht nur einen empfindlichen Rückschlag, sondern auch gleich vier Platzverweise. „Wir haben das noch mal aufgearbeitet und uns geschüttelt. Die Ausfälle müssen wir natürlich kompensieren“, so Trainer Stefan Sobek. Allzu große Bedeutung will er dem Derby aber nicht zuschreiben: „Klar wollen wir was mitnehmen, aber die entscheidenden Spiele kommen noch“, sagt Sobek. Bei Zons sieht die Lage schon deutlich entspannter aus. Von den jüngsten sieben Spielen ging nur ein einziges verloren. „Der Druck liegt bei Hackenbroich. Wir steigern uns immer mehr, haben eine gewisse Euphorie. Wir werden mit ganz breiter Brust nach Hackenbroich fahren“, kündigt Zons-Trainer Thomas Boldt an. Seine Mannschaft habe sich diese Saison weiterentwickelt und vor allem auch in Sachen Mentalität draufgepackt. „Wir können aggressiv sein und auch mal dreckig verteidigen“, so Boldt. Wichtige Faktoren für das Derby. Dennoch warnt er vor dem Lokalduell: „Ein Derby ist immer ein 50:50-Spiel.“