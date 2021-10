Fußball-Kreisliga A : Hackenbroich hofft auf Derbysieg

Rhein-Kreis Die A-Liga-Kicker des TuS reisen am Sonntag zu ungeschlagenen Nievenheimern. Zwei Partie gingen schon vorgezogen unter der Woche über die Bühne.

Der achte Spieltag in der Fußball-Kreisliga A steht an. Die ungeschlagenen Nievenheimer empfangen am Sonntag den wiedererstarkten TuS Hackenbroich. Unter der Woche waren schon vier Teams im Einsatz.

Der VdS Nievenheim ist neben dem SV Rosellen und Spitzenreiter SVG Grevenbroich eines von drei noch ungeschlagenen Teams. Lediglich am ersten Spieltag ließ das Team von Trainer Daniel Köthe beim SV Glehn (2:2) Punkte liegen. Da Nievenheim allerdings zwei Spiele weniger auf dem Konto hat, beträgt der Rückstand auf die Spitze acht Zähler. Nach der Spielabsage gegen Grevenbroich-Süd will der VdS jetzt wieder angreifen. Gegen den SV Glehn setzte sich Nievenheim am Donnerstag mit 5:1 im Pokal deutlich durch. Wieder mit dabei sind auch die Spieler, die wegen einer Corona-Infektion zwischenzeitlich fehlten. „Alle drei haben sich freitesten können und die zwei Verdachtsfälle haben sich nicht bestätigt“, berichtet Köthe. Bei einer Trainingseinheit und dem Pokal-Spiel konnten die Kicker bereits wieder eingreifen. Jetzt wartet auf Nievenheim das Derby gegen den TuS Hackenbroich. „Früher haben wir uns gegen Hackenbroich immer extrem schwergetan, sie sind gegen uns immer besonders motiviert“, erzählt Köthe. Trotz des großen Umbruchs sind noch einige Hackenbroicher Urgesteine dabei. „Wir nehmen das Derby sehr ernst“, versichert Köthe.

Keine Rolle im Titelrennen spielt der TuS Hackenbroich, macht dafür aber bislang eine sehr ordentliche Figur. Nur eine einzige Niederlage kassierte Hackenbroich unter Neu-Trainer Wolfgang Rieger. Was aber noch viel beeindruckender ist: In sechs von sieben Spielen hielt Hackenbroich hinten die Null. „Wir wollten erst Wert auf die Defensive legen, jetzt können wir uns auf die Offensive fokussieren“, sagt Rieger, dessen Plan bislang voll aufging. Den Schwung des guten Saisonstarts konnte Hackenbroich in den Pokalwettbewerb mitnehmen. Dort besiegte Hackenbroich den Liga-Konkurrenten TuS Grevenbroich mit 3:2. „Es durften die Spieler spielen, die etwas hinten dran waren. Sie haben es wirklich gut gelöst“, findet Rieger. Gegen Nievenheim erwartet er einen harten Fight. „Es kommt dort drauf an, wer bereit ist, mehr Granulat zu fressen“, sagt Rieger. Der Wille sei in einem Derby sehr entscheidend. Mindestens ein Punkt soll es am Sonntag werden. „Wir wollen in unserem Lauf drinbleiben“, so der Hackenbroich-Coach.