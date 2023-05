Fußball-Kreisliga A TuS Hackenbroich steigt ab

VfR Büttgen – SV Rosellen 2:3 (0:2). Auch der VfR Büttgen wird wohl den Gang in die Kreisliga B antreten müssen. Rein theoretisch wäre der Klassenerhalt noch möglich, dafür müsste Büttgen allerdings sechs Punkte und 25 Tore aufholen und in der Bezirksliga dürfte kein Neusser Verein absteigen. „Ich gehe davon aus, dass es das war. Am Ende des Tages ist es nicht unverdient“, erklärt Büttgens Trainer Nils Heryschek. „Wir haben schon in der Hinrunde zu wenig Punkte geholt, konnten die Qualität im Sommer nicht ersetzen und waren in den entscheidenden Spielen nicht da.“ Gegen Rosellen geriet Büttgen durch Hendrik Aßhorn (7.) und Jean-Claude Mangangula (9.) früh ins Hintertreffen, Pascal Heidger (66.) legte nach. Jan Luca Piel (55.) und Felix Eich (79.) sorgten jeweils für Büttgens Anschlusstore.