Vor dem Fußballstart: TuS Grevenbroich : Dank Torgarant oben mitspielen

Murat Köktürk (r.) ist vom 1. FC Grevenbroich-Süd zum Stadtrivalen TuS Grevenbroich gewechselt. Foto: Fupa

Grevenbroich A-LIgist aus der Schlossstadt ist in der Pause ein Königstranfer gelungen. Der Aufstieg ist zwar kein Muss, doch wenn es so käme hätte Trainer Jesco Neumann auch nichts dagegen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Felix Strerath

Der TuS Grevenbroich startet in diesem Jahr einen neuen Anlauf. Seit dem Abstieg 2019 konnte noch keine ganze Saison zu Ende gespielt werden. Mit stark verändertem Personal und einem echten Torgaranten will der TuS Grevenbroich in diesem Jahr wieder oben mitspielen.

Der Königstransfer in der Kreisliga A ist in diesem Sommer definitiv dem TuS gelungen. Mit Murat Köktürk haben sich die Schlossstädter quasi eine Torgarantie vom Stadtrivalen 1. FC Grevenbroich-Süd geholt. Dass Köktürk auch in anderen Mannschaften seine Tore schießt, konnte er in der Vorbereitung schon beweisen. Achtmal traf er in den Testspielen. „Er ist nicht nur ein Knipser, sondern auch ein wertvoller Charakter für das Team“, lautet das erste Urteil von Trainer Jesco Neumann. Neben Köktürk wird das Team von Erkut Köktürk (SVG Grevenbroich), Paul Kram (SC Kapellen II), Alex Böttcher (Jüchen II) und den reaktivierten Silas Ebel und Branko Dukanovic verstärkt.