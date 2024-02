Halbzeitbilanzen TuS Grevenbroich vertraut auf defensive Stabilität

Personal Martin Hermel vertraut seiner Mannschaft, weshalb der Verein in der Wintertransferphase nicht aktiv wurde. „Unser Kader ist groß genug. Wir stecken in einem langfristigen Projekt, bei dem wir einen großen Wert auf die Jugend legen. Das soll auch zukünftig so bleiben“, erklärt der Coach. Auf der Abgangsliste steht nur Malik Sinanovic. Der 22 Jahre alte Offensivspieler traf in der laufenden Saison zweimal und wagt nun den Schritt in die Bezirksliga zur SG Rommerskirchen/Gilbach.