Pferdesport : Turnier des Förderkreises Dressur geht auch mal ohne Publikum

Neuss Perfekte Bedingungen auf Gut Altwahlscheid sorgten für gute Ergebnisse.

Der Reihe nach: In der gut nachgefragten A-Dressur siegte Laura Stadler (RV St. Johannes Waat) mit ihrer Diva Deluxe, gefolgt von Nora Carrascal Hagen (PSV Klitzenhof) mit Monticello 23 und Alessa Pongratz (Förderkreis Dressur Neuss) mit Capper Dream. Die L*-Dressur sah Sabine Kampe vom Pony RFC Nettetal mit Avellino 67 ganz vorne. Platz zwei ging an Britta Strompen-Schmidt (RV St. Georg Büttgen) mit Manni the Mammut, Dritte wurde Leonie Hamm (Förderkreis Dressur Neuss) auf Grace Kelly. Den Sieg in der nachfolgenden M*-Dressur sicherten sich Marco Schmid und Sanogo 3 vom RFV Hilden vor Kristina Gassner (RFV Krefeld) auf Del Mar und Lynn Engelage (RV Niederkrüchten) mit Cool and Easy.