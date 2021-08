Dressur- und Springreiten : Turnier-Comeback auf Haus Kierst freut die Pferdesportler

Langst-Kierst Die neuen Besitzer und der Förderkreis Dressur Neuss richten gemeinsam das erste Turnier auf der Anlage in dem Meerbuscher Stadtteil aus. Von Freitag bis Sonntag stehen diverse Prüfungen auf dem Plan.

Im Januar 2016 hatten Evelyn und Norbert Westerholt die Reitanlage von Franz-Josef „Kuki“ und Heike Münker übernommen. Wegen Umbauarbeiten wurde zunächst kein Turnier ausgetragen, und dann kam die Corona-Pandemie. Das Turnier-Comeback war für Ende April geplant, musste dann aber auf Anfang August verschoben werden. Edda Hupertz, Vorsitzende des Förderkreis Dressur Neuss, freut sich, dass das Turnier jetzt endlich stattfinden kann, steckt doch auch immer viel Vorbereitung und Herzblut aller Beteiligten in einer solchen Veranstaltung.

Insgesamt vierzehn Dressur- und Springprüfungen werden an drei Tagen ausgerichtet, wobei das Freitagsprogramm bereits einige Highlights verspricht. So wird eine Dressurprüfung Klasse M** und ein St. Georg Spezial* ausgetragen, gefolgt von einer Qualifikationsprüfung für den Pemag Ü40-Cup Dressur auf L*-Niveau. Der zweite Turniertag steht ganz im Zeichen der Springreiter: Von einer Stilspringprüfung Klasse E bis hin zur Springprüfung Klasse M* mit Siegerrunde werden insgesamt sieben verschiedene Springprüfungen angeboten. Am Sonntag ist wieder Dressur angesagt – vom Reiterwettbewerb bis zur Dressurprüfung auf L* Niveau.