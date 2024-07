Dressur- und Springsport im Rhein-Kreis Goldenes Reitabzeichen für Martin Sander

Am Samstag übernehmen zunächst die noch jungen Nachwuchspferde. Etwas fürs Herz gibt es ab 16 Uhr, wenn in einer Führzügelklasse die Vier- bis Achtjährigen die Möglichkeit erhalten, erste Turnierluft zu schnuppern. „Sie sind damit nicht selten die absoluten Zuschauerlieblinge“, weiß Gartmann. Der sportliche Tag endet mit einem weiteren Höhepunkt des Turniers, einer Mannschaftsspringprüfung Kl.A unter Flutlicht. Gartmann: „Hier wandelt sich der sonst eher für den Einzelsport bekannte Reitsport in einen echten Teamsport, in dem in selbst zusammengestellten Teams und mit Unterstützung der Fanklubs am Rand gemeinsam um den Sieg geritten wird.“ Im Anschluss daran sorgt DJ Benjie für gute Laune.