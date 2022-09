Zwei Aufstiege für die Turngemeinde : Turnerinnen der TG Neuss machen Titel-Doppelpack perfekt

Die Erstvertretung der TG Neuss turnt zu Platz eins in der Bezirksliga. In der Besetzung: Jonna Böhle, Mira Dietz, Carina Schröter, Felicitas Steudel, Valentina Steinborn und Janina Stitz. Foto: TG Neuss

Neuss Die starken Bezirksliga-Turnerinnen der TG Neuss stellen zum Saisonabschluss in Mülheim die beste Mehrkämpferinnen. Neue Herausforderungen warten.

(nokn) Die Turnerinnen der TG Neuss sicherten sich beim Saisonabschluss in Mülheim den Titel in der Bezirksliga. Trainer Heinz Voglsamer zeigte sich sehr zufrieden. „Trotz kleinerer Wackler erhielten wir besonders hohe Wertungen am vom Team gefürchteten Schwebebalken und auch am Boden, was für uns die Grundlage des Erfolges war“, erzählt er.

Nach dem dritten Saisonwettkampf stehen nun 454,8 Punkte auf dem Konto der Neusserinnen. Die Vizemeisterinnen vom TSV Viktoria Mülheim kamen auf 437,9 Punkte, Dritter wurde der MGT Horst mit 424,45 Punkten. Vorbei ist die Saison für die neuen Bezirksligameisterinnen allerdings noch nicht, da die TG trotz des ersten Tabellenplatzes nicht direkt in die Landesliga aufsteigt. Um den Sprung in die höhere Liga zu schaffen, muss die Mannschaft im November in Monschau den Relegationswettkampf für sich entscheiden. „Für uns ist das ein besonderer Ansporn. Wir Trainer werden unsere Turnerinnen bestens vorbereiten“, sagt Voglsamer.

Das Erfolgsteam besteht aus Janina Sitz, Jonna Böhle, Mira Dietz, Carina Schröter, Felicitas Steudel und Valentina Steinborn. Janina Sitz stach im Team der TG heraus. Mit 155,7 gesammelten Punkten war sie die beste Mehrkämpferin der Liga.