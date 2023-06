Turnen Teams der TG Neuss in guter Verfassung

Auch am zweiten Wettkampftag der Bezirksliga konnten die Geräteturnerinnen der TG Neuss all ihr Können unter Beweis stellen und sich über gute Ergebnisse freuen. Gleich zwei Mannschaften TG nahmen an dem Wettkampf teil und genossen einen Heimvorteil, denn er ging in der Neusser Elmar- Frings-Halle über die Bühne.