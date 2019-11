Turnen in Dormagen : Hinter der Leichtigkeit steckt immense Arbeit

10.10.2019, Baden-Württemberg, Stuttgart: Turnen: Weltmeisterschaft, Mehrkampf, Frauen, Finale. Sarah Voss aus Deutschland am Sprung. Foto: Tom Weller/dpa +++ dpa-Bildfunk +++. Foto: dpa/Tom Weller

Dormagen Binnen einen halben Jahres hat sich Sarah Voss aus dem Talentschuppen in den Olympiakader geturnt. Doch hinter dem, was bei der 20 Jahre alten Dormagenerin so leicht aussieht, steckt sehr viel Arbeit – 30 und mehr Trainingsstunden in der Woche sind die Regel.

Als Sarah Voss mit zweieinhalb Jahren im Handstand durch die elterliche Wohnung lief, war nicht abzusehen, dass sie 17 Jahre später zur Olympiahoffnung des Deutschen Turnerbundes (DTB) werden sollte. „Doch dass sie Talent hat, haben wir früh gemerkt,“ sagt Sabine Voss. Also brachte ihre Mutter sie zum Kinderturnen, wo sich Klein-Sarah jedoch schnell langweilte – schließlich beherrschte sie Übungen, mit denen Achtjährige ihre liebe Mühe und Not hatten.

Was dazu führte, dass Sarah schon im Alter von fünf Jahren – Familie Voss wohnte damals in Frankfurt – am DTB-Leistungsstützpunkt in Wetzlar landete. „Drei Mal in der Woche haben wir sie dorthin gefahren,“ erinnert sich Sabine Voss. Zum Glück besitzt Sarah inzwischen einen Führerschein, denn mit drei Mal Training in der Woche ist es nicht getan bei jemandem, der dabei sein möchte, wenn am 24. Juli 2020 die 32. Olympischen Sommerspiele in Tokio eröffnet werden.

Info Zur Person: Sarah Voss aus Dormagen Geboren 21. Oktober 1999 Wohnort Dormagen Verein TZ DSHS Köln Trainerin Shanna Poljakova Erfolge WM-10. Mehrlampf 2019, WM-7. Schwebebalken 2019; WM-8. Mannschaft 2018; EM-4. Sprung 2018, 5-fache Deutsche Meisterin 2018 und 2019

Bis dahin ist Geduld gefragt bei Sarah Voss und ihren Disziplin-Kolleginnen. Denn die Entscheidung, wer von ihnen in Tokio starten darf, fällt erst im Juni kommenden Jahres, entweder bei den Deutschen Meisterschaften in Oberhausen (6./7. Juni) oder bei der eigens für den 27. Juni angesetzten Olympia-Qualifikation (Ort steht noch nicht fest). „Eine Woche später geht schon der Flieger nach Tokio,“ sagt Sarah Voss.

Dass die Dormagenerin auf das passende Flugticket hofft, kommt nicht von ungefähr. Mit Platz sieben am Schwebebalken und Rang zehn im Mehrkampf-Finale machte die 20-Jährige bei den Weltmeisterschaften vor sechs Wochen in Stuttgart nachhaltig auf sich aufmerksam. Doch die Konkurrenz ist groß – Voss kommt nach kurzem Nachdenken auf 16 Kandidatinnen, die sich um die vier Startplätze in Tokio bewerben.

Und die fast alle ähnlich hart trainieren wie sie. Drei bis fünf Stunden am Tag, sechs Mal die Woche. Wobei, sagt Sarah Voss, die Belastung schon geringer geworden sei, da sie inzwischen von ihrer Erfahrung an den einzelnen Geräten profitiere. Als sie jünger war, verschlang das „Grundlagentraining“ mindestens 30 bis 35 Wochenstunden. „Und dazu kamen noch 30 Stunden Schule pro Woche,“ sagt ihre Mutter.

Die hat sie hinter sich, im Sommer das Abitur am Norbert-Gymnasium in Knechtsteden mit 1,9 bestanden. Und zum Wintersemester ein Fernstudium mit Fachrichtung Betriebswirtschaftslehre und Management begonnen. „Es wird nicht langweilig“, lautet ihre Umschreibung für die Belastungen, die sie sich aufbürdet. Das Fernstudium hat sie gewählt, „weil ich da den Zeitrahmen individueller gestalten kann als an einer normalen Uni,“ sagt Sarah Voss – die dort vielfach herrschende Präsenzpflicht stellt Leistungs- und Spitzensportler oft vor unüberwindliche Hürden.

Das Studium und die Initiative von Volker Staufert, der ihre Karriere schon seit Jahren als Mentor und Mäzen unterstützt, verschafften der 20-Jährigen jetzt ein „Deutschland-Stipendium“ und somit eine zusätzliche Einnahmequellen neben der Förderung durch die Deutsche Sporthilfe und die Stiftung Sport der Sparkasse Neuss und des Rhein-Kreises (die für die in Dormagen lebende, aber für das Turnzentrum DSHS Köln startende Kaderathletin eigens ihre Satzung änderte).

Unterstützung, die Sarah Voss gut gebrauchen kann. Denn Turnen zählt zu jenen Randsportarten in Deutschland, deren Protagonisten mit ihrem Sport nicht nur kein Geld verdienen, sondern meist noch drauf zahlen. Ob Turnanzüge oder -schuhe, ob Tapeverbände oder Trainingslager, Sarah Voss bestreitet alle Ausgaben aus eigener Tasche. Und wenn sie bei Deutschen Meisterschaften startet, muss sie auch die Übernachtungskosten selber tragen. Vom Turnzentrum bekommt sie nur Trainingshalle und Trainerin gestellt, selbst die für Ausarbeitung und Einstudieren der Bodenkür unerlässlichen Choreografiestunden bezahlt sie selbst.

Doch Sarah Voss – wie die meisten der in den Randsportarten beheimateten Aktiven – beklagt sich nicht. Sie hofft wie so viele „Nischensportler“ auf andere, bessere Zeiten, darauf, dass die Fußball-Hegemonie irgendwann einmal bröckelt in Deutschland. Die „Heim-WM“ in Stuttgart sei da ein hoffnungsvolles Signal gewesen: „Die Halle war an allen Tagen ausverkauft, die Stimmung toll und die Medienpräsenz war auch viel größer, als wir das gewohnt sind.“ Die „Finals“, die Zusammenlegung Deutscher Meisterschaften verschiedener Disziplinen an einem Termin und einem Ort, die im nächsten Jahr in der Rhein-Ruhr-Region ausgetragen werden, sind in ihren Augen gleichfalls ein Schritt in die richtige Richtung. Und eine deutsche Olympiabewerbung würde weiteren Schub geben.

Erst einmal hofft sie, in Tokio dabei zu sein – auch wenn das für die kommenden sieben Monate immens viel Arbeit bedeutet.