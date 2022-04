Turnen : Sarah Voss gewinnt beim Weltcup in Baku Balkenfinale  

Sarah Voss gewinnt beim Weltcup in Baku Balkenfinale

Siegte beim Weltcup in Baku: Sarah Voss. Foto: dpa/Marijan Murat

Dormagen Die 22 Jahre alte Dormagenerin distanzierte die Konkurrenz beim in Aserbaidschan ausgetragenen Wettkampf deutlich. Und es ist sogar noch Luft nach oben.

Sarah Voss hat am Sonntag beim FIG-Weltcup des Internationalen Turnerbundes in Baku (Aserbaidschan) das Finale am Schwebebalken für sich entschieden. Die 22-Jährige kam bei ihrem Vortrag auf 13,733 Zähler und steigerte sich damit im Vergleich zur Qualifikation bei gleicher D-Note (5,6) um drei Zehntelpunkte.