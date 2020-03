Turnen : Sarah Voss startet beim American Cup in den USA

13.10.2019, Baden-Württemberg, Stuttgart: Turnen: Weltmeisterschaft, Gerätefinale, Frauen. Sarah Voss aus Deutschland turnt am Schwebebalken. Foto: Tom Weller/dpa +++ dpa-Bildfunk +++. Foto: dpa/Marijan Murat

(-vk) „Where champions are born“, mit diesem Slogan wirbt der Ausrichter des American Cup, der am Samstag im fiserv.forum in Milwaukee ausgetragen wird, für die 44. Auflage des Elitetreffens der Turner und Turnerinnen, mit dem gleichzeitig die Mehrkampf-Serie des internationalen Turnverbandes (FIG) startet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Volker Koch