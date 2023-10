Turn-WM Sarah Voss ist nach dem Olympia-Aus traurig, aber stolz

Ohne die verletzten Elisabeth Seitz (Stuttgart) und Emma Malewski (Chemnitz) erwischten die Schützlinge von Bundestrainer Gerben Wiersma im Sportpaleis Antwerpen mit dem Sprung ein gutes Startgerät. Sarah Voss erzielte mit 13,433 Punkten die beste deutsche Wertung. Auch an den Holmen war die Dormagenerin mit 12,733 Punkte sicher unterwegs. Am Boden war die damit fürs Gerätefinale qualifizierte Pauline Schäfer (14,066) die Beste im deutschen Team. Am Boden komplettierte Sarah Voss mit dem Spitzenwert von 13,200 Punkten den aus deutscher Sicht nahezu optimalen Wettkampf. „Das war das Maximum, das wir zeigen konnten“, sagte Wiersma. Und DTB-Sportdirektor Thomas Gutekunst ergänzte: „Wir sind hierhergekommen, um mindestens einen Platz besser zu sein, als wir es am Ende sind. Das ist total bitter.“ Immerhin: Deutschland erhielt einen Quotenplatz für die Olympischen Spiele und Pauline Schäfer qualifizierte sich über den Mehrkampf für Paris.