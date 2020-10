Turnen : „Kaarster Spatzen“ beim DTG-Pokal in Dortmund

Kaarst Gute Leistungen trotz langer Pause und schwierigen Trainingsbedingungen.

(sit) Nach langer Wettkampfpause melden sich in den „Kaarster Spatzen“ auch die Turnerinnen der SG Kaarst zurück. Zum Jahreseinstand war den Schützlingen der Trainerinnen Natalia und Jasmin Schlag vor allem daran gelegen, endlich ihr neues Programm zu zeigen. Mit Erfolg, fand Trainerin Nora Ebel: „Trotz der langen Pause und erschwerten Trainingsbedingungen haben alle gute Leistungen gezeigt.“ So turnte sich die achtjährige Annika Baum in der Altersklasse 8 unter insgesamt 37 Turnerinnen auf Platz 20. In der Altersklasse 7 mit 48 Turnerinnen überzeugten zwei weitere Kaarsterinnen beim Debüt: Ella Marie Sumner (7) wurde 24., Emily Fan (7) 37.