Turn-EM in Antalya Sarah Voss beendet Mehrkampf-Finale nur auf 16. Rang

In der nur spärlich besetzten Antalya Sports Hall leistete sich Voss einen kapitalen Fehlstart. Schon Sekunden nach ihrem missglückten Angang musste sie den Schwebebalken wieder verlassen. 11,966 Punkte reichten lediglich zu Rang 18 unter 24 Teilnehmerinnen. Nur wenig besser lief es am Boden. Für die unsichere Landung ihres gebückten Doppelsaltos gab es Punktabzüge. Mit 12,466 Zählern änderte sich am 18. Platz nichts. Beim Sprung fand Voss kurz zurück in die Spur.