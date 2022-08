Fußball : Michalskys turbulentes Heimdebüt

Rhein-Kreis Umstrittene Tore entscheiden Bezirksliga-Match zwischen Nievenheim und Jüchen/Garzweiler. Gnadental gibt Zwei-Tore-Vorsprung aus der Hand.

DJK Gnadental – TuS Gerresheim 4:4 (1:1). So hat sich DJK-Trainer Sebastian Michalsky sein Heimdebüt nicht vorgestellt. Bereits nach sieben Minuten brachte Fabian Stutz die Gäste in Führung. Samir Derris (40.) erzielte mit seinem bereits fünften Saisontor den Ausgleich, obendrein kassierte Calvin-Lee Klein in der Nachspielzeit die Rote Karte. Die DJK nutzte die Überzahl nach Wiederanpfiff und übernahm durch Tore von Andrej Hildenberg (53.) und Derman Disbudak (60.) die Führung. Aber die Gäste gaben nicht auf und kamen zurück. In nur fünf Minuten drehte Gerresheim die Partie auf 4:3, schwächte sich aber erneut: Yetkin Demir (73.) sah den zweiten Platzverweis für die Gäste. In doppelter Überzahl gelang es den Hausherren, durch Marco Czempik noch einen Punkt am Nixhütter Weg zu behalten. „Es fühlt sich an wie eine Niederlage. Wir haben zwischendrin die Struktur verloren“, kritisierte Michalsky.