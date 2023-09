Tischtennis TTC Grevenbroich will zum Start Favoriten ärgern

In der Verbandsliga hofft die DJK Holzbüttgen, nach zwei Abstiegen in Folge in die Erfolgsspur zurückzukehren. Der Start ist mit zwei Auftaktsiegen geglückt. Am Samstag (18.30 Uhr) soll im Heimspiel gegen die Zweitvertretung vom TTV Falken Rheinkamp nachgelegt werden: „Mit zwei Siegen im Rücken wollen wir unsere kleine Serie ausbauen. Im Moment sind die anderen Teams noch schwer einzuschätzen. In der letzten Woche haben die Falken ein beachtliches Ergebnis gegen Krefeld eingefahren und konnten ihren ersten Sieg mitnehmen. Wir hoffen, dass wir wieder einen guten Start in den Doppeln erwischen und ungeschlagen bleiben. Danach warten mit Anrath und vor allem Velbert harte Brocken im Kampf um den Aufstieg“, sagt DJK-Kapitän Marcus Coenen. Die Zweitvertretung des TTC BW Grevenbroich muss am Samstag bereits um 18 Uhr beim Meisterschaftsfavoriten Velbert ran. Die Hoffnungen, nach zwei verlorenen Auftaktspielen die ersten Punkte zu holen, sind da gering. Eine schwere Aufgabe hat auch Aufsteiger SG RW Gierath vor der Brust. Die Jüchener müssen am Samstag (18 Uhr) bei der bisher ungeschlagenen TTG Langenfeld antreten.