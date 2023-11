Tischtennis TTC Grevenbroich rutscht noch tiefer in die Abstiegszone

In der Damen-NRW-Liga hat die Drittvertretung der DJK Holzbüttgen nach einer Aufholjagd eine Pleite beim Tabellenletzten ETuS Wedau in Duisburg verhindern können. In der ausgeglichenen Partie lagen die Kaarsterinnen zunächst mit 1:3 und 3:4 zurück, ehe sie die Partie mit drei Siegen in Folge zum 6:4-Erfolg drehen konnten. Nach einem Doppelerfolg (Franssen/Kux-Sieberath) holten im Einzel Gerda Kux-Sieberath (1), Almut Pigerl (2) und Cordula Röhr (2) die weiteren DJK-Zähler. In der Tabelle verbesserten sich die Kaarsterinnen mit jetzt ausgeglichenem Punkte- und Spielverhältnis auf den vierten Platz.