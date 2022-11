Tischtennis : TTC Grevenbroich glänzt in Refrath

René Holz trumpfte mit dem NRW-Ligisten TTC Grevenbroich in Refrath groß auf. Foto: rust

Rhein-Kreis Für die Tischtennisspieler aus der Schossstadt gab’s in der NRW-Liga neben einem Sieg aber auch eine Niederlage. Holzbüttgens Frauen holten einen Sieg und ein Unentschieden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jens Rustemeier

Gleich zweimal musste der TTC BW Grevenbroich in der Tischtennis-NRW-Liga am vergangenen Wochenende ran. Wegen des Totensonntags fand die Partie bei der Zweitvertretung des TV Refrath erst am Sonntagabend statt. Da präsentierten sich die Schloss-Städter aber quicklebendig und sorgten mit dem 9:6-Auswärtssieg beim Tabellendritten für eine Überraschung.

Zwei gewonnene Doppel brachten die Blau-Weißen gut ins Spiel. Danach glänzten vor allem Ken Julian Oberließen, René Holz und Valerian Stoll mit je zwei Siegen. Janos Pigerl holte im Spitzenpaarkreuz einen Zähler gegen David Pfabe. Einen Tag zuvor hingen die Trauben beim Tabellenzweiten TTG Niederkassel etwas zu hoch. Bei der 4:9-Niederlage konnten Heinrich Walter, Ken Julian Oberließen, René Holz im Einzel sowie Oberließen/Walter im Doppel punkten. „Mit etwas mehr Glück und mit mir in besserer Verfassung hätten wir schon einen Punkt holen können, aber die Niederlage ist auf jeden Fall absolut verdient“, so die Einschätzung von BW-Kapitän Janos Pigerl. Durch den Sieg in Refrath stehen die Blau-Weißen mit 9:5 Punkten auf Platz vier in der Tabelle weiter glänzend da.

Für den Oberliga-Absteiger DJK Holzbüttgen geht dagegen weiterhin nichts zusammen. Die sieglosen Kaarster mussten sich auch gegen den TuS Wickrath an heimischen Tischen mit 7:9 geschlagen geben: „Wahnsinnig bitter. Ein Spiel, in dem wir mindestens einen Punkt verdient gehabt hätten“, meinte DJK-Spieler Nicolas Kasper. Im Schlussdoppel verloren David Kümpel und Jarne Weinitschke gegen Zhiqiang Cheng und Andreas Bolda mit 10:12 im Entscheidungssatz. Bester Akteur auf DJK-Seite war Alexander Knajdek, der im unteren Paarkreuz beide Einzel gegen Philip Brandner (3:0) und Marius Stralek (3:1) gewann und auch im Doppel an der Seite von Jonas Weitz (3:2 gegen Lee/Brandner) erfolgreich war. Die weiteren DJK-Zähler holten Nicolas Kasper, David Kümpel, Jonas Weitz und Jarne Weinitschke. Der Rückstand der Kaarster auf einen Relegationsplatz beträgt bereits vier Punkte.