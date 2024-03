Tischtennis TTC Grevenbroich auf gutem Weg zum Klassenverbleib

„Durch das 8:8 im Parallelspiel zwischen Brühl und Porz würde uns jetzt ein Sieg gegen Mödrath mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit für den direkten Klassenerhalt reichen. Wir hatten auch endlich mal ein bisschen Glück mit der Aufstellung des Gegners“, sagte BW-Kapitän Janos Pigerl. Das Spiel war geprägt durch unterschiedliche Phasen und Serien. Nach einem 2:1-Doppelstart verloren die Blau-Weißen zunächst drei Einzel, gewannen danach vier Spiele in Folge, um dann wieder drei hintereinander zu verlieren. In der engen Partie wurden sechs Begegnungen im fünften Durchgang entschieden, davon gewannen die Grevenbroicher nur zwei. Überragender Akteur im Einzel war Michael Schüller, der im unteren Paarkreuz beide Einzel gegen Dennis Loehr (3:0) und Fabian Wahl (3:0) gewann. Ken Julian Oberließen und Janos Pigerl waren mit zwei Doppelsiegen und je einem Einzelerfolg an vier Punkten beteiligt. Valerian Stoll gewann im Doppel an der Seite von René Holz und steuerte einen Einzelzähler bei. Aktuell hat das BW-Sextett zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.