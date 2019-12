Volleyball : TSV nimmt Pleite in Neunkirchen als gute Lehrstunde

Dormagen 0:3-Niederlage beim VTV Freier Grund frustriert Trainer Dieter van Oost nicht.

Doch anstatt mit der überaus klaren 0:3-Auswärtsniederlage zu hadern, hofft der TSV-Trainer darauf, dass sein junges Team daraus lernt. „Vielleicht war das eine heilsame Erfahrung und ich hoffe, dass wir aus diesem Tief positiv gestärkt herauskommen“, sagt van Oost. Gegen den VTV Freier Grund lief von Beginn an beim TSV nicht viel zusammen: Schon mit Verspätung angereist, verlief schon das Einspielen schlecht, kamen die Dormagenerinnen so gar nicht in die Partie, kassierten mit einem einstelligen Satzergebnis so etwas wie die Höchststrafe beim Volleyball. „Danach haben wir dann noch ein bisschen Schadensbegrenzung betrieben“, sagt van Oost, der sein Team aber ein Stück weit in Schutz nehmen wollte. „Auch wenn ich alles in allem für die Partie die Schulnote 5 vergeben habe, muss man zur Ehrenrettung der Mädels sagen, dass so eine weite Anreise für einige Neuland war, jetzt gilt es daraus schnell die Lehren zu ziehen“. Denn schon am kommenden Samstag geht es beim VC SFG Olpe ins letzte Spiel des Jahres. „Und da würde ich dann schon gerne ein oder zwei Pünktchen mitnehmen“, erklärt van Oost.