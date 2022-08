Dormagen : TSV-Reserve startet mit einem Sieg in die Oberliga-Saison

Dormagen Im Lokalduell mit der Zweitvertretung des Longericher SC setzte sich das Team des neuen Trainers Martin Berger mit 32:28 (19:11) durch.

(ben-) Die U23 des TSV Bayer Dormagen hat ihr erstes Saisonspiel in der Handball-Oberliga Mittelrhein gewonnen. Im Lokalduell gegen die Zweitvertretung des Longericher SC setzte sich das Team des neuen Trainers Martin Berger mit 32:28 (19:11) durch. Im Angriff des TSV war es in der Anfangsphase immer wieder Mittelmann Frederik von Bülow, der mit cleveren Ideen Akzente setzen konnte und maßgeblich dafür verantwortlich war, dass sein Team nach zwölf Minuten mit 9:5 in Front lag. Die Hausherren ließen sich davon jedoch nicht beeindrucken und legten nun selbst einen 4:0 Lauf hin (9:9, 17.). Die Schlussphase der ersten Hälfte gehörte dann aber wieder dem TSV, der sich auf acht Tore absetzte. Eine komfortable Führung, doch der LSC gab nicht auf. Die Longericher nutzten die vermehrten Fehler des TSV konsequent und verkürzten nach 52 Minuten auf 24:27. Doch auch weil Routinier Matthias Broy im TSV-Tor in der Schlussphase zu Hochform auflief, brachten die Dormagener einen Vier-Tore-Vorsprung ins Ziel. „Mit der ersten Hälfte kann ich sehr gut leben. Am Ende können wir uns aber bei Matthias Broy bedanken, der die zwei Punkte festgehalten hat“, resümierte Martin Berger in seiner Funktion als neuer Coach der U19 und U23 nach seinem ersten Pflichtspiel für Dormagen.