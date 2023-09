Fußball-Kreisliga A TSV Norf fährt gegen Kaarst wichtige Punkte ein

Zwei Siege aus fünf Spielen Eine ordentliche Bilanz für Aufsteiger Germania Grefrath. So richtig zufrieden ist Trainer Harald Bongers aber noch nicht. Grund dafür ist die Verletzungsmisere. „Wir haben nicht die Personaldecke, um so viele Ausfälle leistungsmäßig zu kompensieren.“ Etienne Piehler, Grefraths Top-Torjäger der Vorsaison, fehlt seit zwei Wochen mit einem Bänderriss. Johannes Beys hat sich ebenfalls vor zwei Wochen gegen Wevelinghoven den Unterarm gebrochen und fällt aus. Hinzu kommen die Neuzugänge Julian Poschen und Patryk Taberski, die aufgrund von Verletzungen nur selten auf dem Platz standen. Kapitän Damian Kaluza ist nach überstandenem Bänderriss inzwischen wieder zurück. Im kommenden Spiel gegen 1. FC Grevenbroich-Süd am Sonntag muss Kaluza aber wahrscheinlich in die Abwehr rücken, weil dort Ralf Hoffmann fehlen wird. Neben der schwierigen Personalsituation kämpft Aufsteiger Grefrath noch mit einer Auswärtsschwäche. Die bisherige Horrorbilanz: zwei Spiele, zwei Niederlagen, 3:12 Tore. „Wir versuchen, uns zu stabilisieren. Gegen Süd werden wir tiefer stehen und nicht wieder mit offenem Visier spielen“, erklärt Bongers. Einen Punkt würde er gerne von der Südanlage entführen.