2. Handball-Bundesliga : TSV Bayer zurück im Gestaltungsmodus

Beim Vorbereitungsspiel des TSV Bayer Dormagen, hier mit Joshua Reuland beim Sprungwurf, gegen den HC Motor Zaporozhye waren keine Zuschauer zugelassen. Das sieht am Mittwoch in Düsseldorf ganz anders aus. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagen In den bisherigen Pandemiejahren war auch Handball-Zweitligist Dormagen auf Schadensbegrenzung bedacht. In der neuen Saison, die am Mittwoch gegen Zaporozhye beginnt, sollen auch wieder Zukunftsthemen angegangen werden.

Erste Pokalrunde in Dresden, Zweitliga-Saisonauftakt in Düsseldorf gegen das ukrainische Gastteam von HC Motor Zaporozhye am Mittwoch und am Sonntag das erste Heimspiel gegen den Dessau-Roßlauer HV. Also drei Spiele für den TSV Bayer Dormagen innerhalb von acht Tagen. Das ist bestimmt nicht das, wovon Matthias Flohr beim Pflichtspielstart in seine erste Station als Cheftrainer im Profihandball geträumt hat. „Ich habe ihn gefragt, ob er das aus sportlicher Sicht möglich machen kann. Weil es für uns als Standort enorm wichtig ist, uns auch mal wieder überregional zu präsentieren“, sagt Björn Barthel in seiner Funktion als Handball-Geschäftsführer des TSV mit Blick auf das Match gegen die Ukrainer.

Denn eigentlich hätte die Partie erst anderthalb Wochen später auf dem Terminkalender gestanden. Doch dann entwickelte sich die Idee, der besonderen Begegnung als Zweitliga-Start eine ganz große Bühne zu verschaffen. Nämlich im Rahmen des seit 2018 in Düsseldorf ausgetragenen Supercups als Vorspiel. Also zuerst HC Motor Zaporozhye gegen den TSV Bayer Dormagen, dann das Duell zwischen den beiden Handballgiganten SC Magdeburg als amtierendem Deutschen Meister und dem THW Kiel als aktuellem Pokalsieger. Eine Chance, die Barthel für Dormagen auf keinen Fall verstreichen lassen wollte. Und letztlich bekam er auch die Zustimmung von Matthias Flohr.

Schon kurz nachdem die Dormagener in der vergangenen Saison am vorletzten Spieltag den Zweitliga-Klassenverbleib perfekt gemacht hatten, stellte der TSV-Manager fest: „Dort unsere Marke und unseren Namen platziert zu wissen, macht unsere Möglichkeiten auf eine Weiterentwicklung größer, als wenn wir einer von vielen in der 3. Liga wären.“ Entsprechend hat Barthel in der Sommerpause nach zwei Spielzeiten unter den stark eingeschränkten Möglichkeiten der Corona-Pandemie mit seinem Geschäftsstellenteam vom Verwaltungs- in den Gestaltungsmodus geschaltet. Auf dem Weg, sich langfristig eine Perspektive für eine Erstliga-Rückkehr zu erarbeiten, gibt es auch jede Menge zu tun. Eine große Baustelle ist zum Beispiel die Zuschauerresonanz. In dieser Statistik waren die Dormagener in der vergangenen Saison analog zu ihrer sportlichen Misere ganz weit hinten angesiedelt. Wobei der TSV nicht alleine mit der Zurückhaltung des Publikums zu kämpfen hatte, die meisten Konkurrenten mussten im Verhältnis dieselben Verluste hinnehmen. Gleichwohl soll am Höhenberg gegengesteuert werden. „Wir haben in Dormagen angesichts des hochkarätigen Sports in der Region natürlich mit viel mehr Konkurrenz zu kämpfen als andere Standorte, aber die Rückgewinnung der Zuschauer müssen wir angehen. Wir brauchen Maßnahmen, um uns interessanter zu machen, auch neben dem Handball“, betont Barthel.

Ein Faktor dabei ist zum Beispiel die Atmosphäre im TSV-Bayer-Sportcenter. In dieser Hinsicht soll der Kontakt mit den Fanclubs gesucht werden, um Möglichkeiten auszuloten, wie für eine bessere Stimmung gesorgt werden kann. Aktuell sind für die neue Saison knapp 400 Dauerkarten verkauft worden, was einen leichten Zuwachs bedeutet, aber immer noch weniger ist als vor Beginn der Pandemie. Um wieder mehr Menschen in die Halle zu bekommen, sei es auch wichtig, den Menschen in Dormagen und Umgebung zu vermitteln, dass sie stolz darauf sein können, dass aus einer Stadt dieser Größenordnung eine der 38 Topmannschaften aus ganz Deutschland komme. „Ich habe den Eindruck, dass oft die Unzufriedenheit überwiegt. Da müssen wir präsenter sein und im Austausch mit den Fans, Sponsoren und Medien deutlich machen, dass das Glas eher halbvoll als halbleer ist“, erklärt der TSV-Manager.

Klar, dass das alles leichter fällt, wenn es sportlich gut läuft in Dormagen. Offiziell wurde am Höhenberg als Saisonziel zwar „nur“ der Klassenverbleib ausgerufen, doch alles andere wäre nach der jüngsten Horrorsaison auch zu riskant gewesen. Aber auch wenn Barthel zu Bescheidenheit und Demut aufruft, stellt er klar, dass der TSV „einen konkurrenzfähigen Kader hat, mit dem vieles möglich ist“. Dass das so ist, haben die Dormagener dem Umstand zu verdanken, dass ihnen trotz Pandemie und einer sportlich dürftigen Saison Sponsoren die Treue hielten, teilweise ihr Engagement sogar ausbauten und sogar neue Partner hinzugewonnen werden konnten. So kam ein Etat für die neue Spielzeit von 1,1 Millionen Euro zusammen, allerdings kommen auf den Verein durch die allgemeine Entwicklung auch steigende Kosten zu.