Handball : TSV Bayer strotzt vor Selbstbewusstsein

Geballte Handball-Kompetenz auf Seiten des TSV Bayer Dormagen, v.l.: Björn Barthel, Detlev Zenk, Dusko Bilanovic. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagen Optimistisch wie lange nicht mehr geht der TSV Bayer Dormagen in die neue Handball-Saison. Die beginnt am Wochenende mit der DHB-Pokalrunde in Göppingen, das erste Meisterschaftsspiel in der Zweiten Bundesliga folgt am 24. August im heimischen Sportcenter gegen den EHV Aue.

Man muss schon ein gutes Gedächtnis haben, um sich daran zu erinnern, wann zuletzt am Höhenberg so viel Gelassenheit und Optimismus herrschten anderthalb Wochen vor dem Beginn der Handball-Saison. Sportlich, wirtschaftlich und gesellschaftlich sieht sich der TSV Bayer Dormagen gut aufgestellt für die neue Spielzeit in der Zweiten Liga, die am 24. August (19.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den EHV Aue startet.

Sportlich Eventuelle Restzweifel beseitigte am Mittwochabend der 31:30-Sieg im letzten Testspiel gegen den neuen Liga-Konkurrenten VfL Gummersbach. Obwohl er nicht an einem Tag seinen kompletten Kader beisammen hatte, spricht Dusko Bilanovic von einer „sehr akribischen und harten Vorbereitung“, die zur vollen Zufriedenheit des seit Januar im Amt befindlichen Trainers verlaufen sei: „Die Mannschaft ist gut vorbereitet, alle Spieler sind jetzt in der Lage, nicht 45, sondern fast 60 Minuten auf der Platte zu stehen.“ Walter Haase, sonst eher der kritische Geist im sportlichen „Kompetenzteam“, stimmt dem uneingeschränkt zu: „Ich habe viele Trainingseinheiten und alle Testspiele gesehen – das war eine Vorbereitung, wie ich sie mir vorstelle,“ sagt der langjährige Trainerausbilder des Deutschen Handball-Bundes. Entsprechend optimistisch wird das Saisonziel abgesteckt: „So schnell wie möglich raus aus dem Abstiegskampf,“ sagt Geschäftsführer Björn Barthel, der Platz zwölf und damit die Qualifikation für den nach neuem Modus ausgetragenen DHB-Pokal anpeilt: „Wenn’s mehr wird, nehmen wir das gerne mit.“

Zum Erreichen des Saisonziels kommt es vor allem auf eine Gute Abwehrarbeit an. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Info DHB-Pokalturnier in Göppingen 1. DHB-Pokalrunde Am Samstag (17 Uhr) trifft der TSV Bayer auf Drittligist HC Rhein Vikings 2. DHB-Pokalrunde Im Falle eines Sieges wartet am Sonntag (17 Uhr) der Sieger aus FA Göppingen gegen TuS Dansenberg Spielort Beide Spiele finden in der Göppinger EWS-Arena statt