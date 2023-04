2. Handball-Bundesliga TSV Bayer Dormagen möchte nachlegen

Selbstsicher, ruhig und abgeklärt sind auch Adjektive, die das Dormagener Spiel in Coburg beschreiben. Jetzt wird es spannend zu beobachten sein, ob die junge TSV-Mannschaft einen solchen Auftritt auch in ähnlicher Weise gegen die noch mal höhere Qualität des TuS zustande bekommt. Auf die Dormagener Abwehr, zusammen mit Torwart Martin Juzbasic ein Sieggarant in Coburg, kommt jedenfalls eine massive Offensivwucht zu. Egal, ob über den Rückraum etwa mit Marek Nissen (Links, 111 Tore), Luka Mrakovcic (Mitte, 51) oder den Ex-Dormagener Jo Gerrit Genz (Rechts, 98), über den körperlich sehr starken Kreis mit Leos Petrovsky als erfolgreichstem Schützen (50) oder die Außenpositionen mit Tom Skroblien (Links, 151) oder dem im Sommer an den Höhenberg wechselnden Peter Strosack (Rechts, 99). In der Offensive, bei der in Coburg das kreative Kreisläuferspiel herausstach, treffen die Dormagener auf ein Bollwerk, das im Innenblock durch die drei bulligen Kreisläufer Leos Petrovsky, Tin Kontrec und Yannick Dräger geprägt wird. „Das ist schon eine große Herausforderung“, erklärt TSV-Coach Matthias Flohr, der aber bei aller Anerkennung der Qualität des Gegners weit davon entfernt ist, schon im Vorfeld die weiße Fahne zu hissen. „Auch gegen Balingen haben wir gezeigt, dass was möglich war“, sagt er mit Blick auf die Heimniederlage vor ein paar Wochen gegen den Tabellenführer, wo sein Team bis in die Schlussphase an etwas Zählbarem schnupperte.