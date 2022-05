2. Handball-Bundesliga : Erste Rückkehr an den Dormagener Höhenberg

Im Hinspiel schaut der Ex-Dormager Christian Wilhelm (2. v.l.) zu, wie sein ehemaliger Teamkamerad Patrick Hüter aufs Rostocker Tor wirft. Foto: Peter Krüger

Dormagen Christian Wilhelm ist am Samstag mit den Zweitliga-Handballer des HC Empor Rostock in Dormagen zu Gast, wo er seine A-Jugendzeit verbrachte. Rücksicht dürfen seine tief im Abstiegskampf steckenden Ex-Kollegen nicht erwarten.

Alles richtiggemacht. Auch wenn es für Christian Wilhelm sicher keine leichte Entscheidung war, nach Ende der A-Jugendzeit beim TSV Bayer Dormagen in die Zweitliga-Mannschafft des HC Emport Rostock zu wechseln, aus heutiger Sicht war das ziemlich weise. Nicht nur privat in der Nähe seine Familie und im Studium (Lehramt Mathe und Sport) läuft es gut, auch sportlich hat sich der Abschied vom Höhenberg in Richtung Ostsee ausgezahlt. Denn während die Rostocker als Aufsteiger besonders in der Hinrunde für Furore sorgten und nach einem Durchhänger inzwischen den Klassenverbleib so gut wie in der Tasche haben, kämpfen die Dormagener als starker Siebter der Vorsaison im Tabellenkeller ums sportliche Überleben. Eine brisante Lage also, in der Wilhelm seinen Ex-Klub antrifft, wenn er am Samstag mit den Rostockern erstmals seit seinem Abschied im vergangenen Sommer an den Höhenberg zurückkehrt.

„Ich habe noch viele gute Freunde in Dormagen und ich hoffe, dass der TSV die Klasse hält. Doch das zählt am Samstag nicht, da ruht die Freundschaft für 60 Minuten“, sagt Wilhelm. Der inzwischen 20-Jährige war zum ersten A-Jugendjahr von Flensburg ins Knechtstedener Sportinternat gezogen, um von der exzellenten Jugendarbeit des TSV zu profitieren. Das klappte für den Kreisläufer ziemlich gut, vorige Saison gewann er mit der A-Jugend die Deutsche Vize-Meisterschaft und erhielt unter Trainer Dusko Bilanovic auch die ersten Einsätze bei den Zweitliga-Profis. Dass er sich dennoch zu einem Wechsel nach Rostock entschied, wo bis vorigen Sommer auch sein älterer Bruder spielte und woher übrigens Dormagens aktueller Halbrechter André Meuser 2019 kam, hatte auch mit der großen Konkurrenz auf seiner Position zu tun. Mit vier Kreisläufern im aktuellen Kader von Empor hat Trainer Till Wiechers zwar auch jede Menge Auswahl, doch weil er häufig mit sieben Feldspielern inklusive drei Kreisläufern agieren lässt, ergeben sich für Wilhelm zwangsläufig gute Einsatzchancen. „Das kommt mir zugute, aber auch in der Abwehr komme ich auf meine Einsatzzeiten“, erklärt Christian Wilhelm.