2. Handball-Bundesliga : Dormagen vor außergewöhnlichem Saisonstart

Der Einsatz von Ian Hüter am Mttwoch ist ungewiss. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagen Am Mittwoch eröffnen die Dormagener die Saison in der 2. Bundesliga mit dem Match gegen den HC Motor Zaporozhye aus der Ukraine. Und das als Vorspiel des Supercup-Duells zwischen dem SC Magdeburg und dem THW Kiel in Düsseldorf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von David Beineke

Der TSV Bayer Dormagen hat schon so einige Jahrzehnte im Profi-Handball hinter sich, doch am Mittwoch dürfte der wohl außergewöhnlichste Saisonstart der Vereinsgeschichte auf dem Programm stehen. Denn im ersten Spiel der 2. Bundesliga geht es nicht gegen Großwallstadt, Nordhorn oder Eisenach. Gegner ist am Mittwoch (16.15 Uhr) im Vorspiel des Supercups in Düsseldorf der HC Motor Zaporozhye.

Hintergrund ist der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, der es unmöglich macht, dass die beste Mannschaft des osteuropäischen Landes an einem geregelten Spielbetrieb teilnimmt. Deswegen entschied sich die Handball-Bundesliga (HBL) in Abstimmung mit den Zweitligisten dazu, die Ukrainer in der bevorstehenden Saison im Unterhaus als 20. Mannschaft antreten zu lassen. Einerseits um Spielpraxis zu sammeln, andererseits aber auch, um den ukrainischen Spielern im Team und ihren Familien durch die Unterbringung in der Stadt Düsseldorf ein Stück Sicherheit zu geben. Die Spielergebnisse werden zunächst in die Tabelle einbezogen, werden am Ende aber herausgerechnet, so dass sie keinen Einfluss auf Auf- und Abstieg haben.