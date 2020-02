Handball : TSV verpflichtet Kreisläufer Antonio Juric aus Österreich

Dormagen Der 1,99 Meter große Kreisläufer hat am Höhenberg für drei Jahre unterschrieben.

Derzeit absolviert er eine Ausbildung zum Speditionskaufmann. In Linz spielte er zusammen mit dem im vergangenen Jahr zum TSV gewechselten Ante Grbavac. „Antonio hat uns beim Probetraining überzeugt. Wir freuen uns sehr, dass wir mit ihm einen körperlich präsenten Typ für die Kreisläuferposition verpflichten konnten. Er hat enorm viel Potenzial und passt hervorragend in unser Team,“ sagt Dormagens Handball-Geschäftsführer Björn Barthel. Der erste Kontakt mit dem TSV überzeugte Juric sofort: „Ich war bei meinem Aufenthalt in Dormagen und beim Probetraining sehr zufrieden und überglücklich über die Art und Weise, wie ich von den Spielern aufgenommen wurde. Und ich habe festgestellt, dass in Dormagen professionell gearbeitet wird.“ Der junge Österreicher macht auch deutlich: „Ich bin ehrgeizig und möchte mich immer weiterentwickeln. Da ist in Deutschland sicher die Konkurrenz größer. Aber man muss wissen, wo man steht.“