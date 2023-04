2. Handball-Bundesliga Nach guter erster Hälfte verliert der TSV in der Abwehr seinen Drive

Dabei hatte sich die Partie in der ehemaligen Ischelandhalle für die Jungs von Trainer Matthias Flohr wunderbar leicht angelassen: Aron Seesing und Ian Hüter warfen den TSV mit 2:0 in Front (5.), die folgende Tor-Flaute beendeten Ian Hüter und Alexander Senden mit den Treffern zum 4:1 (10.). Auch in der Folge blieben die Dormagener vorne – bis zur 26. Minute, als Mislav Grgic zum 14:13 traf. So weit, so gut. Aber in den verbleibenden knapp vier Minuten bis zur Halbzeitpause gab der TSV die Kontrolle über das Spiel ab. Während Maurice Paske im Kasten der Hausherren allmählich Gefallen an der Partie fand, ließ die Abwehr der Gäste um Patrick Hüter ihre Schlussleute Martin Juzbasic und Christian Ole Simonsen viel zu oft im Stich.