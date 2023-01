Leichtathletik TSV und DJK starten stark ins neue Jahr

Zu fünft war die DJK Novesia bei den in Düsseldorf ausgetragenen Hallenmeisterschaften des Leichtathletik-Verbandes Nordrhein (Senioren) im Einsatz. Gleich viermal auf dem Treppchen stand Isabelle Rhine in der Altersklasse W30: Sie gewann in 10,21 Sekunden über 60m-Hürden und mit 1,40 Meter im Hochsprung, belegte im Weitsprung mit 4,73 Meter Rang zwei und lief über 200 Meter in 28,77 Sekunden auf den dritten Platz. Stefanie Gilges (W45) wurde in 9,27 Sekunden Zweite über 60 Meter und holte über 200 Meter in 31,27 Sekunden Bronze. Thomas Engels (M55) freute sich als Mitglied im StG Team HNN (M50) über die Goldmedaille in der 4x200m-Staffel (1:56,97 Minute), beendete den 60m-Lauf in 8,64 Sekunden als Vierter und sprintete über 200 Meter in 29,14 Sekunden auf Rang fünf. Silber gab es für Angela Schädlich (W60) mit 10,22 Metern im Kugelstoßen, Bronze für Ute Jenke (W55) in 2:59,85 Minuten über 800 Meter.