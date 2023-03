Leichtathletik TSV trumpft in der Helmut-Körnig-Halle auf

Dafür verantwortlich waren in souveräner Manier zum Beispiel die in der Altersklasse U18 gestarteten 800-Meter-Läufer: Daniel Güsgen verpasste nach einem starken Rennen in 2:09,74 Minuten nur knapp seine persönliche Bestzeit, Maxima Majer lief in 2:24,14 Minuten ebenfalls auf Platz eins. Im Dauereinsatz bewährte sich Lara Savu. Die in der Altersklasse W15 angetretene Allrounderin des TSV absolvierte in Dortmund ein anstrengendes Programm: Erst stellte sie bei ihrem zweiten Platz über die 60m-Hürden in 9,37 Sekunden eine neue persönliche Bestzeit auf. Das glückte ihr unmittelbar danach mit 8,28 Metern auch als Dritte im Kugelstoßen. Linn Fischer schloss diese Konkurrenz mit 8,77 Metern auf Platz zwei ab. Über 300 Meter lief Savu in 46,91 Sekunden auf Rang sieben. Zweite Plätze brachten im Weitsprung der U18 Marvin Günther mit 6,07 und Charlotte Böhm mit 4,84 Metern ein. Sophie Kurowski (W14) belegte im Hochsprung mit der eingestellten Bestleistung von 1,50 Meter ebenfalls den Silberrang, gleiches galt für Günther in 7,62 Sekunden über die 60 Meter sowie Jule Kranendonk (U18) über 60m-Hürden in 9,85 Sekunden.