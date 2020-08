Fechten : Dormagen bleibt Deutschlands Fechtzentrum

Dormagen Der Deutsche Fechterbund hat jetzt seine Kaderlisten aktualisiert. Mit elf Fechtern und sechs Fechterinnen ist der TSV Bayer Dormagen in den drei Bundeskadern so stark vertreten wie kein anderer Verein.

Inzwischen ist das Geschichte, inzwischen hat Dormagen der Stadt an der Tauber längst den Rang als Fechtzentrum Deutschlands abgelaufen. Jüngster Beleg: In der gerade veröffentlichten Kaderliste des Deutschen Fechterbundes (DeFB) ist der TSV Bayer Dormagen der mit Abstand am häufigsten vertretene Verein. Von insgesamt 57 Fechterinnen und Fechtern, die in der neuen Saison einem Bundeskader des DeFB (Olympia-, Perspektiv- oder Ergänzungskader) angehören, gehören 17 dem TSV Bayer an, also fast ein Drittel. Der FC Tauberbischofsheim folgt mit elf Nennungen in gebührendem Abstand. „Wir freuen uns natürlich, dass so viele unserer Fechterinnen und Fechter den Sprung in den Bundeskader geschafft haben,“ sagt Olaf Kawald. Der TSV-Fechtkoordinator sieht darin „eine schöne Bestätigung der Arbeit, die am Standort Dormagen geleistet wird.“