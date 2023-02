Handball TSV startet stark und baut dann total ab

Sorgen muss den Verantwortlichen am Höhenberg auch bereiten, dass die Formkurve so gut wie aller Spieler steil nach unten zeigt. Als im Laufe der Partie das Kollektiv nimmer weniger funktionierte, konnte auch die im Kader ausreichend vorhandene individuelle Klasse nicht abgerufen werden. Nicht nur die lange ausgefallenen Akteure spielten weit unter ihren Möglichkeiten, auch Leistungsträger wie Patrick und Ian Hüter und Joshua Reuland waren Schatten ihrer selbst. Dabei erwischten die Dormagener in der Tat einen guten Start. Gegen nach zehn sieglosen Partien in Folge völlig verunsicherte Gastgeber gingen die Gäste schnell 3:0 in Führung. Doch schon in dieser Anfangsphase deutete sich an, dass auch bei den Dormagenern etwas nicht stimmte. Die Gäste verteidigten zwar zunächst ihre Führung, doch sie taten sich immer schwerer, Tore zu erzielen, auch weil Konstanz in dieser Phase von seinen sehr offensiven Deckungsvarianten auf eine 6:0-Abwehr umstellte und in Torwart Moritz Ebert einen sicheren Rückhalt in seinen Reihen hatte. Im Gegenzug verloren die Dormagener immer mehr den Zugriff in der Abwehr, so dass es nur konsequent war, dass Konstanz in der 22. Minute durch Mittelmann Christos Erifopoulos erstmals ausglich (9:). Spätestens ab da gaben die Gastgeber den Ton an, der TSV konnte froh sein, nur mit drei Toren Rückstand in die Pause zu gehen. Wenn sich die Dormagener in der Kabine etwas vorgenommen haben sollten, versetzten ein Ballverlust gegen die nun wieder offensivere HSG-Abwehr und ein Fehlwurf von Linksaußen dem direkt wieder einen Dämpfer. Dass der TSV lange in Schlagdistanz blieb, hatte er zum einen den nach wie vor nicht fehlerfreien Gastgebern zu verdanken, andererseits erwies sich aber auch der in Hälfte zwei gekommene Torhüter Martin Juzbasic mit insgesamt zwölf Paraden als sicherer Rückhalt. Damit war er so ziemlich der einzige Dormagener in Normalform. Aber auch er konnte nicht verhindern, dass der Halbrechte David Knezevic in der 51. Minute mit dem 29:23 für eine Vorentscheidung sorgte. Der Vorsprung der Gastgeber war dann so groß, dass der TSV sie auch nicht mehr ernsthaft in Gefahr bringen konnte, als sie in den letzten Minuten Angst vor dem Gewinnen bekamen und ihr Vorsprung wegen vieler eigener Unzulänglichkeiten und einem TSV, der alles auf eine Karte setzte, auf 30:28 (59.) zusammenschmolz.