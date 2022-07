Handball : TSV startet mit einem Torfestival

Dormagen Im ersten Testspiel der Sommervorbereitung schlägt der Handball-Zweitligist aus Dormagen die HSG Krefeld/Niederrhein mit 39:30.

Matthias Flohr wertete die Partie zudem als gelungenen Abschluss einer guten und arbeitsreichen ersten Trainingswoche: „Das war eine ordentliche Leistung, die Mannschaft hat sich trotz der Belastung voll reingehangen“, resümierte der neue Coach. Der TSV begann gut, setzte sich durch einen von Jan Reimer verwandelten Siebenmeter auf 8:4 ab – schon das vierte Tor des treffsicheren Rechtsaußen. Beim 12:8 in der 19. Minute traf auch Neuzugang Ole Klimpke das erste Mal für den TSV. Der 21-Jährige fügte sich schon nach wenigen Trainingseinheiten in das Spielsystem ein. Die Vier-Tore-Führung hatte bis fünf Minuten vor der Pause Bestand, ehe die junge Garde im TSV-Kader mit Rehfus (2), Seesing und Träger den Vorsprung mit einem 4:0-Lauf auf sechs Tore (18:12) ausbaute.

Auch nach dem Seitenwechsel arbeitete Bayer seriös weiter. Martin Juzbasic entschärfte kurz nach dem Seitenwechsel einen Siebenmeter, vorne waren vor allem Rehfus (sechs Treffer) und Träger (4) erfolgreich. Dass es in der Defensive, in der vergangenen Saison das Prunkstück des TSV, noch nicht richtig rund lief, registrierte Flohr gelassen. „Dass es dort noch Abstimmungsprobleme gibt, ist zu dem Zeitpunkt der Vorbereitung völlig normal.“ Die Probleme dort wollen Mannschaft und Trainerteam in den kommenden Wochen und im Trainingslager ab dem 29. Juli angehen. Den Schlusspunkt in Krefeld setzte Mislav Grgic an seinem 24. Geburtstag mit seinem Treffer zum 39:30. Für Trainer Flohr war das Ergebnis aber nicht wirklich wichtig. Seine Fazit: „Wir konnten wertvolle Rückschlüsse ziehen, das bietet eine gute Basis für die kommenden Wochen.“