2. Handball-Bundesliga Dormagen setzt auf einen jungen Trainer

Eine Verpflichtung, die perfekt zur Philosophie des Vereins zu passen scheint, möglichst viele Talente aus der eigenen Nachwuchsarbeit in die erste Mannschaft zu integrieren. Denn Bauer, selbst gerade mal 29 Jahre alt, hat sich in seiner Zeit als Nachwuchscoach des ostdeutschen Spitzenklubs einen exzellenten Ruf erworben. Nach dem Meistertitel mit der B-Jugend 2018 holte er sich 2021 mit A-Jugend der Magdeburger den Pokalsieg. Seine gute Arbeit brachte ihm zunächst 2022 die Auszeichnung als Trainer des Jahres im Landessportbund Sachsen-Anhalt ein, 2023 kürte ihn dann die Handball-Bundesliga GmbH zum Nachwuchstrainer des Jahres. Die hochkarätig besetzte Jury um Alfred Gislason, Dominik Klein, Anna Loerper und Frank Bohmann entschied sich unter mehr als 120 Einsendungen für Bauer. „Er ist nicht nur im Besitz einer Trainer-A-Lizenz, sondern hat auch einen Masterabschluss in Wirtschaft und Sport. Er legt einen großen Fokus auf die individuelle Entwicklung seiner Schützlinge und hat damit bereits in jungen Jahren zahlreiche Jugendnationalspieler geformt“, hob die Jury in ihrer Begründung hervor. Auch aktuell betreut Bauer noch die A-Jugend der Magdeburger und führt mit ihr die Gruppe 1 der Bundesliga-Meisterrunde an, in der auch der älteste Nachwuchs der Dormagener spielt. Wie es der Zufall will, war der TSV am Wochenende in Magdeburg zu Gast und kehrte mit einer 26:34-Niederlage zurück.