Debatte im ZDF-Sportstudio Dormagenerin stellt sich gegen das IOC

Während ihre Vereinskameradinnen und Nationalmannschaftkolleginnen Larissa Eifler und Felice Hebon sich gerade in Japan auf den Säbelweltcup in Seoul vorbereiten, ist Léa Krüger vom TSV Bayer Dormagen daheim geblieben. Sie hat wichtige Dinge im Rahmen ihres Jurastudiums zu erledigen. Dennoch nahm sie sich am Samstag die Zeit, um im Sportstudio des ZDF in ihrer Funktion als Präsidiumsmitglied von Athleten Deutschland, eine unabhängige Vertretung der deutschen Kaderathleten, zu einem Thema klar Stellung zu beziehen, das hohe Wellen schlägt. Nämlich der Empfehlung des Internationalen Olympische Komitees (IOC), Aktive aus Russland und Belarus unter Auflagen wieder an internationalen Wettkämpfen teilnehmen zu lassen.